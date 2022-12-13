Марочко сообщил о перестрелке между украинскими позициями в районе Кременной
Украинские подразделения устроили перестрелку в районе Кременной в Донбассе. Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
«В районе населенного пункта Кременная зафиксирована артиллерийская и стрелковая перестрелка между украинскими позициями», — рассказал офицер в беседе с РИА Новости.
Марочко предположил, что украинские военные открыли огонь по своим из-за проблем со связью. Кроме того, инцидент мог быть «выяснением отношений» между украинскими и иностранными силовиками.
Ранее офицер НМ ЛНР сообщил о прибытии большого количества врачей из западной Украины в районы населенных пунктов Константиновка, Часов Яр и Артемовск, напоминает Ura.ru. По словам Марочко, это связано с большими потерями украинской армии, отмечает телеканал «360».
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