НМ ЛНР: В район Артемовска прибыло много украинских медиков
Большое количество украинских медиков прибыло в район Артемовска, а также в близлежащие населенные пункты. Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
«В районы населенных пунктов Константиновка, Часов Яр и Артемовск отмечено прибытие большого количества врачей из западной Украины», — рассказал офицер в беседе с РИА Новости.
Марочко указал, что это связано с большими потерями украинской армии, пишет РИА ФАН.
Ранее The Daily Telegraph сообщила об огромных потерях ВСУ из-за «политических призывов» Киева не сдавать Артемовск. Отмечается, что на этом участке фронта украинские войска лишились более 10 000 бойцов, пишет Ura.ru.
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