Марочко сообщил о переброске оперативных резервов ВСУ под Купянск

«С северо-западного направления в направлении населенного пункта Купянск отмечено движение колонн вооруженных формирований Украины. В состав колонн входят автомобильная и бронированная техника. Также на тралах отмечены танки», — цитирует офицера ТАСС.

По словам Марочко, в грузовиках перевозят военных и материальное имущество, пишет Ura.ru.

Как указал подполковник в отставке, состояние техники свидетельствует о том, что она не использовалась в боевых действиях.

Ранее Марочко сообщил, что российские войска продвинулись почти на километр на одном из участков на купянском направлении, напоминает «Свободная пресса».

