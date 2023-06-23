Марочко сообщил о переброске оперативных резервов ВСУ под Купянск

Украинская армия перебрасывает оперативные резервы в Купянск в Харьковской области. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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«С северо-западного направления в направлении населенного пункта Купянск отмечено движение колонн вооруженных формирований Украины. В состав колонн входят автомобильная и бронированная техника. Также на тралах отмечены танки», — цитирует офицера ТАСС.

По словам Марочко, в грузовиках перевозят военных и материальное имущество, пишет Ura.ru.

Как указал подполковник в отставке, состояние техники свидетельствует о том, что она не использовалась в боевых действиях.

Ранее Марочко сообщил, что российские войска продвинулись почти на километр на одном из участков на купянском направлении, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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