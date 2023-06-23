Марочко сообщил о переброске оперативных резервов ВСУ под Купянск
Украинская армия перебрасывает оперативные резервы в Купянск в Харьковской области. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«С северо-западного направления в направлении населенного пункта Купянск отмечено движение колонн вооруженных формирований Украины. В состав колонн входят автомобильная и бронированная техника. Также на тралах отмечены танки», — цитирует офицера ТАСС.
По словам Марочко, в грузовиках перевозят военных и материальное имущество, пишет Ura.ru.
Как указал подполковник в отставке, состояние техники свидетельствует о том, что она не использовалась в боевых действиях.
Ранее Марочко сообщил, что российские войска продвинулись почти на километр на одном из участков на купянском направлении, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФСБ задержала пять человек за попытку купить и вывезти радиоактивный цезий-137
- Baykar хочет начать производство БПЛА на Украине в 2025 году
- Антонов заявил, что идея уравнять ядерные удары по Украине и НАТО ведет к эскалации
- Марочко сообщил о переброске оперативных резервов ВСУ под Купянск
- Старовойт: ПВО сбила беспилотник над Курском
- Объем задолженности по кредиткам в России достиг 225 млрд рублей
- WSJ: ВМС США зафиксировали взрыв после исчезновения батискафа «Титан»
- ВС России уничтожили украинский склад боеприпасов в ДНР
- Челябинск, Омск и Самара названы самыми солнечными городами России весной
- СМИ: Саудовская Аравия отказалась от заявки на проведение ЧМ по футболу 2030 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru