Марочко: Российские войска уничтожили часть колонны техники ВСУ под Кременной
Российские военные уничтожили часть колонны украинской техники, которую ВСУ перебрасывали в район Кременной в Луганской народной республике. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Передвижения противника заметили в районе Белогоровки. Пункта назначения достигли около 70 процентов вооружения и техники ВСУ.
«Порядка 30 процентов колонны на марше уничтожено нашей артиллерией и армейской авиацией», — цитирует офицера РИА Новости.
Марочко пояснил, что Киев перебрасывает силы в район Кременной для восполнения потерь и доукомплектования подразделений до штатной численности.
Ранее источник сообщил, что российские военные продолжают продвигаться и занимать позиции на участке в районе Кременной.
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