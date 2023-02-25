Марочко: Российские войска уничтожили часть колонны техники ВСУ под Кременной

Передвижения противника заметили в районе Белогоровки. Пункта назначения достигли около 70 процентов вооружения и техники ВСУ.

«Порядка 30 процентов колонны на марше уничтожено нашей артиллерией и армейской авиацией», — цитирует офицера РИА Новости.

Марочко пояснил, что Киев перебрасывает силы в район Кременной для восполнения потерь и доукомплектования подразделений до штатной численности.

Ранее источник сообщил, что российские военные продолжают продвигаться и занимать позиции на участке в районе Кременной.

