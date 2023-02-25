Источник рассказал о продвижении российских войск в районе Кременной

Российские военные продолжают продвигаться и занимать позиции на участке фронта в районе Кременной в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

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Как рассказал агентству разведчик, выполняющий задачи на этом направлении, силы РФ наступают, идет артиллерийская и минометная подготовка.

«Штурмовые группы уже вышли на рубеж и прямо сейчас врываются в окопы противника», — указал собеседник РИА Новости.

По словам разведчика, ВСУ пытаются сдерживать наступление и применяют в том числе тяжелое вооружение.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в район Кременной перебросили контингент иностранных наемников, большая часть бойцов прибыла из Польши.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Родионов
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