Источник рассказал о продвижении российских войск в районе Кременной

Как рассказал агентству разведчик, выполняющий задачи на этом направлении, силы РФ наступают, идет артиллерийская и минометная подготовка.

«Штурмовые группы уже вышли на рубеж и прямо сейчас врываются в окопы противника», — указал собеседник РИА Новости.

По словам разведчика, ВСУ пытаются сдерживать наступление и применяют в том числе тяжелое вооружение.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в район Кременной перебросили контингент иностранных наемников, большая часть бойцов прибыла из Польши.

