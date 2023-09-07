Марочко: Российские войска продолжают наступать в сторону Купянска

Российские военные продолжают развивать успех на купянском направлении и продвигаются в сторону Оскольского водохранилища, а также населенных пунктов Сеньково и Свердловка в Луганской народной республике. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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«После форсирования реки Жеребец наши войска продолжают планомерное продвижение в направлении Оскольского водохранилища», — цитирует офицера РИА Новости.

По словам Марочко, за минувшие сутки российские бойцы взяли несколько опорных пунктов ВСУ в районе Свердловки, пишет RT. Кроме того, штурмовики ВС России продвинулись от Новоселовского к Сеньково, улучшив свое тактическое положение.

Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский признал, что обстановка на Купянском, а также Краснолиманском и Артемовском направлениях остается сложной для украинской армии, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Иван Родионов
ТЕГИ:ВСУЛНРСпецоперацияВооруженные Силы РФ

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