«После форсирования реки Жеребец наши войска продолжают планомерное продвижение в направлении Оскольского водохранилища», — цитирует офицера РИА Новости.

По словам Марочко, за минувшие сутки российские бойцы взяли несколько опорных пунктов ВСУ в районе Свердловки, пишет RT. Кроме того, штурмовики ВС России продвинулись от Новоселовского к Сеньково, улучшив свое тактическое положение.

Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский признал, что обстановка на Купянском, а также Краснолиманском и Артемовском направлениях остается сложной для украинской армии, сообщает телеканал «360».

