Разведчик рассказал о скоплении сил ВСУ под Артемовском

Военный показал с беспилотника позиции ВСУ в районе Берховского водохранилища в Донецкой народной республике, пишет Ura.ru.

«Рядом находится населенный пункт Богдановка и также очень большое количество (личного состава ВСУ. — НСН), происходит ротация в населенном пункте Часов Яр», — отметил собеседник агентства.

Разведчик добавил, что здесь проходит основная ротация противника. Из Часова Яра и Богдановки подвозят боеприпасы на позиции ВСУ у линии фронта, отмечает «Свободная пресса».

