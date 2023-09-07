Разведчик рассказал о скоплении сил ВСУ под Артемовском
Скопление украинских сил зафиксировали в подконтрольных Киеву Часовом Яре и Богдановке под Артемовском. Об этом заявил разведчик 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота в составе Южной группировки войск в беседе с РИА Новости.
Военный показал с беспилотника позиции ВСУ в районе Берховского водохранилища в Донецкой народной республике, пишет Ura.ru.
«Рядом находится населенный пункт Богдановка и также очень большое количество (личного состава ВСУ. — НСН), происходит ротация в населенном пункте Часов Яр», — отметил собеседник агентства.
Разведчик добавил, что здесь проходит основная ротация противника. Из Часова Яра и Богдановки подвозят боеприпасы на позиции ВСУ у линии фронта, отмечает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru