Разведчик рассказал о скоплении сил ВСУ под Артемовском

Скопление украинских сил зафиксировали в подконтрольных Киеву Часовом Яре и Богдановке под Артемовском. Об этом заявил разведчик 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота в составе Южной группировки войск в беседе с РИА Новости.

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Военный показал с беспилотника позиции ВСУ в районе Берховского водохранилища в Донецкой народной республике, пишет Ura.ru.

«Рядом находится населенный пункт Богдановка и также очень большое количество (личного состава ВСУ. — НСН), происходит ротация в населенном пункте Часов Яр», — отметил собеседник агентства.

Разведчик добавил, что здесь проходит основная ротация противника. Из Часова Яра и Богдановки подвозят боеприпасы на позиции ВСУ у линии фронта, отмечает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДНРСпецоперацияВСУВооруженные Силы РФ

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