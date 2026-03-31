Россия дала Украине два месяца на вывод ВСУ с территории Донбасса, в противном случае условия мирного договора изменятся. Как пишет RT, об этом заявил Владимир Зеленский, ссылаясь на слова американских посредников. Президент Украины также подтвердил, что Россия в качестве условия завершения конфликта требует полного выхода ВСУ с территории Донбасса. Марочко допустил, что подобные заявления соответствуют пиар-стратегии, выгодной для Зеленского.

«Заявлениями подобного рода Зеленский отсрочивает мирный процесс урегулирования. Более того, он прекрасно понимает, что на те условия, которые он дает, Российская Федерация не пойдет. У нас в Конституции прописано, что мы должны защищать свои рубежи и территории. Естественно, Зеленский по настоянию западных кураторов продолжает эскалацию конфликта, ему это сейчас очень выгодно. Пан Зеленский прекрасно понимает, что по окончании боевых действий у жителей Украины возникнет огромное количество вопросов к нему. Под вопросом стоит его управление страной. Заявления подобного рода сейчас – пиар, который он будет развивать, чтобы продлить конфликт в зоне проведения СВО», - сказал он.

Собеседник НСН подчеркнул, что ему неизвестно, планирует ли российская сторона большое наступление к лету. При этом есть ряд факторов, которые облегчают проведение военных действий в этот период года.