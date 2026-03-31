Марочко оценил заявления Зеленского о выводе ВСУ из Донбасса

Владимир Зеленский хорошо понимает, что с завершением военных действий у жителей Украины будет много вопросов к нему, поэтому он делает заявления, чтобы отсрочить мирное урегулирование, сказал НСН Андрей Марочко.

Весенне-летний период наиболее благоприятен для ведения боевых действий, однако последние заявления президента Украины Владимира Зеленского необязательно подтверждают, что Россия готовится к новому наступлению. Также нет оснований полагать, что в стране ожидается мобилизация, заявил в беседе с НСН ветеран боевых действий, подполковник Андрей Марочко.

Россия дала Украине два месяца на вывод ВСУ с территории Донбасса, в противном случае условия мирного договора изменятся. Как пишет RT, об этом заявил Владимир Зеленский, ссылаясь на слова американских посредников. Президент Украины также подтвердил, что Россия в качестве условия завершения конфликта требует полного выхода ВСУ с территории Донбасса. Марочко допустил, что подобные заявления соответствуют пиар-стратегии, выгодной для Зеленского.

«Заявлениями подобного рода Зеленский отсрочивает мирный процесс урегулирования. Более того, он прекрасно понимает, что на те условия, которые он дает, Российская Федерация не пойдет. У нас в Конституции прописано, что мы должны защищать свои рубежи и территории. Естественно, Зеленский по настоянию западных кураторов продолжает эскалацию конфликта, ему это сейчас очень выгодно. Пан Зеленский прекрасно понимает, что по окончании боевых действий у жителей Украины возникнет огромное количество вопросов к нему. Под вопросом стоит его управление страной. Заявления подобного рода сейчас – пиар, который он будет развивать, чтобы продлить конфликт в зоне проведения СВО», - сказал он.

Собеседник НСН подчеркнул, что ему неизвестно, планирует ли российская сторона большое наступление к лету. При этом есть ряд факторов, которые облегчают проведение военных действий в этот период года.

«Мне неизвестны планы нашего Генштаба, вместе с тем весенне-летний период – самый благоприятный для ведения боевых действий. Помимо благоприятных погодных условий есть ряд других факторов, которые позитивно влияют на ведение боевых действий, причем с обеих сторон. Зеленский это тоже об этом прекрасно знает, ему об этом докладывает Сырский, который является выходцем советской школы», - объяснил Марочко.

По его словам, пока нет предпосылок для новой мобилизации в России.

«Если мы говорим о Российской Федерации, то на данный момент я не вижу никаких оснований, чтобы проводить какие-то мобилизационные новые мероприятия. Контракты, которые сейчас заключают добровольцы, вполне позволяют выполнять те задачи, которые поставлены Верховным главнокомандующим», - уточнил он.

Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев сказал НСН, что мобилизация не понадобится в России в ближайшие два-три года, но некоторые регионы могут иметь дополнительные потребности в контрактниках, чтобы выполнить план.

ФОТО: Zuma / ТАСС
