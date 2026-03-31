Смолов заключил мировое соглашение после драки в «Кофемании»
Футболист Федор Смолов и потерпевший Владимир Кузьминов заключили мировое соглашение после конфликта в московском кафе «Кофемания». Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на адвоката спортсмена Варвару Кнутову.
По ее словам, Кузьминов официально простил Смолова и подал ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.
Рассмотрение этого вопроса судом назначено на 1 апреля. Адвокат также уточнила, что футболист выплатил потерпевшему компенсацию в размере четырех миллионов рублей.
В то же время в прокуратуре Москвы сообщили, что уголовное дело о драке в кафе направлено в суд, передает «Радиоточка НСН».
- Киркоров оплатил штраф за курение в аэропорту Барнаула
- Сборная России не смогла забить Мали в товарищеском матче
- Смолов заключил мировое соглашение после драки в «Кофемании»
- Чрезмерный контроль на работе снижает продуктивность сотрудников
- Маска, фрукты и «термалка»: Как убрать эффект «офисного лица» на работе
- Эскалация на Ближнем Востоке может усилить позиции демократов в США
- Немецкий политолог раскрыл, кто найдет €90 млрд для Украины
- Россиянам посоветовали создать финансовую подушку к лету
- Анкета на английском в дейтинге повышает интерес к пользователю
- В Совфеде допустили возможность сбивать дроны ВСУ над Финляндией