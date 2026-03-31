Смолов заключил мировое соглашение после драки в «Кофемании»

Футболист Федор Смолов и потерпевший Владимир Кузьминов заключили мировое соглашение после конфликта в московском кафе «Кофемания». Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на адвоката спортсмена Варвару Кнутову.

По ее словам, Кузьминов официально простил Смолова и подал ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.