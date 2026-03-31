Смолов заключил мировое соглашение после драки в «Кофемании»

Футболист Федор Смолов и потерпевший Владимир Кузьминов заключили мировое соглашение после конфликта в московском кафе «Кофемания». Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на адвоката спортсмена Варвару Кнутову.

По ее словам, Кузьминов официально простил Смолова и подал ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.

Рассмотрение этого вопроса судом назначено на 1 апреля. Адвокат также уточнила, что футболист выплатил потерпевшему компенсацию в размере четырех миллионов рублей.

В то же время в прокуратуре Москвы сообщили, что уголовное дело о драке в кафе направлено в суд, передает «Радиоточка НСН».

