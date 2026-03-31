Эскалация на Ближнем Востоке может усилить позиции демократов в США
Обострение конфликта на Ближнем Востоке может способствовать росту популярности Демократической партии в США. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин.
По его оценке, внешнеполитическая напряженность используется американскими элитами во внутренней борьбе между республиканцами и демократами.
Он считает, что на фоне конфликта вокруг Ирана представители Демократической партии могут укрепить свои позиции, в том числе за счет возможных неформальных контактов с Тегераном, что, по его мнению, ударит по оппонентам.
Самонкин также заявил, что ранее украинский кризис вызвал протестные настроения в Европе на фоне роста цен на нефть и экономических трудностей. Он допустил, что дальнейшая эскалация может привести к усилению политической нестабильности, протестам и экономическим проблемам как в США, так и в странах ЕС, передает «Радиоточка НСН».
