Эскалация на Ближнем Востоке может усилить позиции демократов в США

Обострение конфликта на Ближнем Востоке может способствовать росту популярности Демократической партии в США. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин.

По его оценке, внешнеполитическая напряженность используется американскими элитами во внутренней борьбе между республиканцами и демократами.

КСИР пообещал атаковать объекты Microsoft, Apple и Google на Ближнем Востоке

Он считает, что на фоне конфликта вокруг Ирана представители Демократической партии могут укрепить свои позиции, в том числе за счет возможных неформальных контактов с Тегераном, что, по его мнению, ударит по оппонентам.

Самонкин также заявил, что ранее украинский кризис вызвал протестные настроения в Европе на фоне роста цен на нефть и экономических трудностей. Он допустил, что дальнейшая эскалация может привести к усилению политической нестабильности, протестам и экономическим проблемам как в США, так и в странах ЕС, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: Sipa USA/ТАСС
