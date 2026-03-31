Киркоров оплатил штраф за курение в аэропорту Барнаула

Певец Филипп Киркоров оплатил штраф за курение в неположенном месте в аэропорту Барнаула. Об этом в беседе с РЕН ТВ сообщила пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская.

По ее словам, штраф уже погашен, при этом она подчеркнула, что артист соблюдает закон.

Также представитель Киркорова отметила, что он продолжает гастрольный тур в штатном режиме и не испытывает проблем со здоровьем, несмотря на сообщения о возможном ухудшении самочувствия после перелета.

Инцидент произошел 30 марта и вызвал широкий резонанс в интернете. Сообщалось, что артист закурил сигарету сразу после выхода из самолета, не дождавшись выхода из аэропорта. Позднее он объяснил свои действия состоянием после перелета, отметив, что чувствовал себя «как в тумане», передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Пресс-служба журнала HELLO! Евгений Смирнов
ТЕГИ:ШтрафСкандалФилипп Киркоров

Горячие новости

Все новости

партнеры