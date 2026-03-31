«Я тут с зумерами соглашусь. Мне тоже кажется, что в офисах не такая рекуперация воздуха, недостаточно увлажнения. Я тут ходил недавно в несколько офисов крупных цифровых компаний, и действительно люди уставшие, отечные, цвет лица нездоровый, глаза усталые. Точно нужна качественная вентиляция, но в городе с этим сложно. Соглашусь, что надо пить воду, использовать увлажнители воздуха. Есть специальные лампы, которые могут в каком-то виде заменить солнце. Вообще шикарно офисы делать где-то в хороших зеленых зонах. Единственная проблема, что это будет отрицательно влиять на производительность труда. Я бы добавил в офис свежие фрукты: яблоки, виноград, бананы. В конце концов можно кинуть на себя в перерыве увлажняющую маску, если ты не консультант. Есть электровентиляторы, термальная вода с запахами», - рассказал он.

По словам Стоянова, кое-где офисные сотрудники могут даже посещать салон красоты прямо в офисе, что, как показала практика, очень позитивно повлияло на их жизнь.

«Я бы еще открыл автомат бьюти-гаджетов в крутых офисах. В больших крупных компаниях есть бесплатные спортзалы и салоны красоты. У меня, по-моему, лет 10 салон красоты в офисе VK, и там была специальная цена для сотрудников. Тогда айтишники нас пригласили, чтобы мы приводили им в порядок ногти, волосы, и те стали тратить свои огромные зарплаты на свою внешность. И я вам скажу, это сработало: повысилась рождаемость, они стали завидными женихами», - подытожил он.

Ранее Стоянов рассказал НСН, что сейчас прослеживается тренд на натуральность из-за финансового неблагополучия клиентов, однако в топе процедур остаются инъекции ботокса и гиалуроновой кислоты.

