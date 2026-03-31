Песков заявил о растущей цене мира для Украины
31 марта 202615:08
Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует уже сейчас выходить на мирное урегулирование, а не перемирие. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он указал, что и российские, и зарубежные специалисты фиксируют продвижение Вооружённых сил РФ по всей линии фронта.
«Позже это решение придется принимать более дорогой ценой», - заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что Москве нужно не перемирие, а мир на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
