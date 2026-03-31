Россиянам посоветовали создать финансовую подушку к лету

На российском рынке труда летом 2026 года возможна волна сокращений, на этом фоне россиянам стоит заранее формировать финансовую подушку. Об этом «Газете.Ru» рассказал бизнес-консультант Илья Русяев, комментируя оценки кадрового эксперта Владислава Быханова.

По словам Русяева, ориентироваться нужно не на размер зарплаты, а на обязательные ежемесячные расходы — жилье, питание, транспорт, связь и выплаты по кредитам. Минимальный резерв составляет сумму на 3 месяца, оптимальный — на 6 месяцев, а при наличии детей, аренды или нестабильного дохода — до 9-12 месяцев. При этом Банк России рекомендует более консервативный подход — запас на 8-15 месяцев без снижения уровня жизни.