Россиянам посоветовали создать финансовую подушку к лету
На российском рынке труда летом 2026 года возможна волна сокращений, на этом фоне россиянам стоит заранее формировать финансовую подушку. Об этом «Газете.Ru» рассказал бизнес-консультант Илья Русяев, комментируя оценки кадрового эксперта Владислава Быханова.
По словам Русяева, ориентироваться нужно не на размер зарплаты, а на обязательные ежемесячные расходы — жилье, питание, транспорт, связь и выплаты по кредитам. Минимальный резерв составляет сумму на 3 месяца, оптимальный — на 6 месяцев, а при наличии детей, аренды или нестабильного дохода — до 9-12 месяцев. При этом Банк России рекомендует более консервативный подход — запас на 8-15 месяцев без снижения уровня жизни.
Эксперт советует откладывать средства сразу в день получения дохода: сначала направлять 20-30% заработка, затем по мере накопления снижать долю до 15-20%, а после достижения запаса на полгода — до 5-10% для поддержания.
Хранить средства рекомендуется на банковских вкладах, поскольку они обеспечивают ликвидность и надежность. В частности, с июля 2025 года для граждан с невысокими доходами доступны социальные вклады до 50 тысяч рублей с повышенной ставкой, возможностью пополнения и снятия без потери процентов, передает «Радиоточка НСН».
