Анкета на английском в дейтинге повышает интерес к пользователю

Профиль на английском языке в дейтинг-сервисах может повышать интерес к пользователю, следует из исследования онлайн-школы Skyeng и сервиса Twinby, сообщает «Газета.Ru».

Согласно опросу, 17% респондентов признались, что анкеты на английском привлекают их больше. Еще 9% связывают такой профиль с открытостью миру, а 11% — с образованностью и мобильностью.

При этом почти каждый шестой воспринимает английский как дополнительный фактор привлекательности. Одновременно отношение к языку анкеты остается разным — 23% заявили, что язык не имеет значения, 24% предпочитают общение только на родном языке, а 14% относятся к англоязычным профилям с настороженностью.

Как отмечают авторы исследования, около четверти пользователей хотя бы раз использовали иностранный язык в анкете: 11% полностью заполняли профиль на английском, 14% — частично, еще 9% выбирали другие языки. Большинство — 65% — никогда не использовали иностранный язык и не считают это необходимым, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Мобильное Приложение

Горячие новости

Все новости

партнеры