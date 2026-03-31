Чрезмерный контроль на работе снижает продуктивность сотрудников

Избыточный контроль со стороны работодателей может снижать эффективность сотрудников и усиливать стресс. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила психолог Милана Орехова.

По ее словам, компании все чаще используют инструменты тотального мониторинга — от тайм-трекеров до постоянных видеосозвонов.

Однако такая практика, несмотря на заявленную цель повышения эффективности, дает обратный эффект: давление снижает внутреннюю мотивацию, вовлеченность падает, а работа начинает выполняться формально. В ответ на жесткий контроль сотрудники могут прибегать к скрытому саботажу, продолжая выполнять задачи без инициативы.

Орехова отметила, что постоянное наблюдение повышает тревожность и ухудшает качество принимаемых решений, снижая гибкость мышления. По ее оценке, более результативной стратегией для бизнеса является создание атмосферы доверия и ответственности, при которой сотрудники ощущают влияние на результат своей работы, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
