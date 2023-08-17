Марочко: На Купянском направлении появились наемники из Германии

Украинские войска получили большую партию боеприпасов, в том числе мины DM-22 производства Германии, которые будут устанавливать немецкие специалисты. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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По словам офицера, вооружение поступило на склады в районе Купянска. Марочко подчеркнул, что для работ по установке DM-22 будут привлекать специалистов из ФРГ, пишет RT.

«По предварительной информации, военнослужащие имеют прямое отношение к бундесверу, но по документам они проходят как сотрудники частной компании, занимающейся разминированием», — цитирует эксперта РИА Новости.

Ранее Марочко сообщил, что армия России успешно продвигается на купянском направлении. Так, военные деоккупировали некоторые населенные пункты в Харьковской области и откинули артиллерию ВСУ от границ ЛНР, отмечает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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