Марочко: Киев стягивает силы на Краснолиманское направление

ВСУ стягивают дополнительные силы в районы Серебрянского лесничества и Белогоровки на краснолиманском направлении. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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«Прибывают колонны как с бронетехникой, так и с личным составом», — цитирует эксперта РИА Новости.

По словам офицера, исходя из численности и состава прибывающих подразделений, возможны и оборонительные, и наступательные действия противника.

Ранее российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 уничтожил украинскую боевую машину пехоты на краснолиманском направлении, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛНРСпецоперацияВСУ

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