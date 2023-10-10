Марочко: Киев стягивает силы на Краснолиманское направление
ВСУ стягивают дополнительные силы в районы Серебрянского лесничества и Белогоровки на краснолиманском направлении. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Прибывают колонны как с бронетехникой, так и с личным составом», — цитирует эксперта РИА Новости.
По словам офицера, исходя из численности и состава прибывающих подразделений, возможны и оборонительные, и наступательные действия противника.
Ранее российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 уничтожил украинскую боевую машину пехоты на краснолиманском направлении, напоминает Ura.ru.
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