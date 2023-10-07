Армия России отразила семь атак ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские военные отразили семь атак ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук, передает РИА Новости.
В районе Торского участка и Серебрянского лесничества благодаря действиям «Центра», артиллерии, штурмовой и армейской авиации были сорваны и отражены семь попыток атак штурмовиков украинских 63-й, 67-й механизированных бригад, а также 5-й бригады Нацгвардии Украины.
«Потери противника составили около 60 военнослужащих», — указал Савчук.
Кроме того, бомбардировочная авиация группировки уничтожила два командно-наблюдательных пункта ВСУ в районе населенного пункта Червоной Дибровы.
Ранее стало известно, что группировка войск «Днепр» уничтожила станцию радиоэлектронной разведки противника «Пластун» под Херсоном, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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