Марочко заявил, что российские военные максимально приблизились к ВСУ под Кременной

Российские войска максимально близко подошли к позициям ВСУ на Кременском участке фронта. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Марочко: ВСУ под Кременной используют воду из луж из-за перебоев со снабжением

«Южнее населенного пункта Кременная между нашими позициями и позициями противника не осталось так называемых серых зон», — цитирует офицера РИА Новости.

По словам Марочко, в некоторых районах противник находится на расстоянии около 40 метров. Благодаря этому российские бойцы могут вести диалог с военными ВСУ, не используя средства связи.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФСпецоперацияВСУЛНР
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