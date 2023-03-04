Марочко заявил, что российские военные максимально приблизились к ВСУ под Кременной
Российские войска максимально близко подошли к позициям ВСУ на Кременском участке фронта. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Южнее населенного пункта Кременная между нашими позициями и позициями противника не осталось так называемых серых зон», — цитирует офицера РИА Новости.
По словам Марочко, в некоторых районах противник находится на расстоянии около 40 метров. Благодаря этому российские бойцы могут вести диалог с военными ВСУ, не используя средства связи.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+14 516 / сут.
Умерли
396 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+11 512 / сут.
- Шойгу проинспектировал группировку войск «Восток» в зоне спецоперации
- СМИ сообщили о рекордном уровне микотоксинов в российской кукурузе
- СМИ: США намекнули Украине на необходимость заплатить за военную помощь
- Марочко заявил, что российские военные максимально приблизились к ВСУ под Кременной
- На Украине потребовали объяснений от компании Joma из-за формы петербургского «Зенита»
- СМИ: Объем валютных депозитов россиян обновил минимум с 2008 года
- В Пакистане шесть человек погибли при взрыве в шахте
- Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Турции близ границы с Сирией
- В Европе заявили о необходимости перейти к экономике военного времени
- Российское посольство обвинило Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru