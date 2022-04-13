СМИ: США планируют вооружить Украину на $750 млн

По сведениям агентства, финансирование поставок будет осуществлено в рамках особых президентских полномочий. Президент США может санкционировать передачу товаров и услуг без одобрения Конгресса в ответ на чрезвычайную ситуацию.

8 апреля США сообщили, что после начала спецоперации России на Украине Вашингтон предоставил Киеву помощь в области безопасности на сумму более $1,7 млрд.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

