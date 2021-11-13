Лукашенко «тормошит» Путина ради «Искандеров»

«Мне надо несколько дивизионов на западном, на южном направлении. Пусть стоят. Это 500 километров (радиус действия - ИФ), потому что наш "Полонез" - до 300 километров. Сейчас тормошу вашего президента, мне надо здесь эти 500-километровые ракетные установки», - заявил белорусский лидер.

Белорусский лидер также отметил, что во время учений «Запад-2021» состоялись пуски ракет.

«Мы видим, где и ракетой надо нанести удар, и «Точку» задействовать, и "Бук-МБ"», - добавил Лукашенко.

По словам президента страны, «ракетами нас могут накрыть, но наземную операцию они никогда не проведут в Беларуси - мы к этому готовы».

Ранее начальник штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер на фоне миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши допустил возможность «случайной» войны с Россией. Он пояснил, что отношения РФ и Европы сложились на данный момент настолько напряженными, что оценил сложившуюся обстановку серьезнее, чем во времена холодной войны. Об этом пишет Daily Express.

