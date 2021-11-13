В Великобритании допустили возможность «случайной» войны с Россией

«Мы не должны допустить, чтобы воинственный характер некоторых наших политиков поставил их в положение, когда эскалация конфликта ведет к ошибкам», —цитирует генерала Газета.ru.

По мнению Картера, существующая конкуренция между странами ведет к росту напряженности.

Журналисты издания назвали причиной для беспокойства Евросоюза миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей.

Ранее пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт прокомментировала РИА Новости возможность диалога Александра Лукашенко с главами Германии и Евросоюза на фоне миграционного кризиса.

