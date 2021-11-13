В Великобритании допустили возможность «случайной» войны с Россией

По мнению начальника штаба обороны Великобритании генерала Ника Картера, отношения РФ и Европы сложились на данный момент настолько напряженными, что оценил сложившуюся обстановку серьезнее, чем во времена холодной войны. Об этом пишет Daily Express.

Рукотворный кризис. В Белоруссии Лукашенко обвинили в создании миграционного коллапса

«Мы не должны допустить, чтобы воинственный характер некоторых наших политиков поставил их в положение, когда эскалация конфликта ведет к ошибкам», —цитирует генерала Газета.ru.

По мнению Картера, существующая конкуренция между странами ведет к росту напряженности.

Журналисты издания назвали причиной для беспокойства Евросоюза миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей.

Ранее пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт прокомментировала РИА Новости возможность диалога Александра Лукашенко с главами Германии и Евросоюза на фоне миграционного кризиса.

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ФОТО: topwar.ru
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