В Великобритании допустили возможность «случайной» войны с Россией
По мнению начальника штаба обороны Великобритании генерала Ника Картера, отношения РФ и Европы сложились на данный момент настолько напряженными, что оценил сложившуюся обстановку серьезнее, чем во времена холодной войны. Об этом пишет Daily Express.
«Мы не должны допустить, чтобы воинственный характер некоторых наших политиков поставил их в положение, когда эскалация конфликта ведет к ошибкам», —цитирует генерала Газета.ru.
По мнению Картера, существующая конкуренция между странами ведет к росту напряженности.
Журналисты издания назвали причиной для беспокойства Евросоюза миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей.
Ранее пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт прокомментировала РИА Новости возможность диалога Александра Лукашенко с главами Германии и Евросоюза на фоне миграционного кризиса.
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