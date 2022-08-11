Лондон направит Киеву больше реактивных систем залпового огня

Уоллес также отметил, что Соединенное Королевство направит Киеву еще три РСЗО, в которых используются те же ракеты, что и у американской системы HIMARS с дальностью поражения до 80 км.

В заключение он добавил, что британское правительство очень довольно тем, как Украина использует предоставленные ей ракетные установки.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс рассказала, когда закончится конфликт на Украине.

