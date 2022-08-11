Лондон направит Киеву больше реактивных систем залпового огня
Глава оборонного ведомства Великобритании Бен Уоллес во время международной конференции в Копенгагене заявил, что его страна нарастит военные поставки Киеву. При этом он подчеркнул, что Лондон намерен увеличить количество отправляемых на Украину реактивных систем залпового огня М270 MLRS (Multiple Launch Rocket System) и ракеты к ним.
Уоллес также отметил, что Соединенное Королевство направит Киеву еще три РСЗО, в которых используются те же ракеты, что и у американской системы HIMARS с дальностью поражения до 80 км.
В заключение он добавил, что британское правительство очень довольно тем, как Украина использует предоставленные ей ракетные установки.
Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс рассказала, когда закончится конфликт на Украине.
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