Кадыров: Тысяча добровольцев из Чечни отправляется на спецоперацию
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram, что еще тысяча добровольцев из этой республики примет участие в спецоперации на Украине.
По его словам, возглавит тысячу добровольцев, которая «отправляется для участия в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины», его «дорогой брат», помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.
Кадыров назвал Алаудинова опытным бойцом и отличным координатором действий, выразив уверенность, что тот «выполнит каждый приказ без потерь и с максимальным результатом».
На днях Кадыров опубликовал видео из зоны боевых действий. Он рассказал, что был в Гостомле, примерно в 20 км от Киева.
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