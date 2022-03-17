Кадыров: Тысяча добровольцев из Чечни отправляется на спецоперацию

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram, что еще тысяча добровольцев из этой республики примет участие в спецоперации на Украине.

По его словам, возглавит тысячу добровольцев, которая «отправляется для участия в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины», его «дорогой брат», помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.

Кадыров назвал Алаудинова опытным бойцом и отличным координатором действий, выразив уверенность, что тот «выполнит каждый приказ без потерь и с максимальным результатом».

На днях Кадыров опубликовал видео из зоны боевых действий. Он рассказал, что был в Гостомле, примерно в 20 км от Киева.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Саид Царнаев
ТЕГИ:УкраинаЧечняРамзан Кадыров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры