Офицеру-танкисту из Красноярского края присвоено звание Героя России

Капитану вооруженных сил России Алексею Левкину было присвоено звание Героя РФ за проявленное мужество во время спецоперации по демилитаризации Украины. Об этом сообщил глава региона Александр Усс на своей странице в Instagram.

По словам губернатора, во время выполнения задачи рота Левкина столкнулась с подразделениями националистов, офицер лично уничтожил два танка и три БМП.

Также Левкин организовал отход подразделения и помог раненым, а сам остался «корректировать артиллерийский огонь».

Ранее президент Владимир Путин своим указом присвоил звание Героя России командиру бригады морской пехоты полковнику Алексею Бернгарду.

