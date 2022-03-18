Улицу в Волновахе назвали именем героя России Владимира Жоги
Одну из улиц Волновахи переименовали в честь командира отдельного разведывательного батальона «Спарта» Донецкой Народной Республики (ДНР), героя России Владимира Жоги. Об этом сообщает ТАСС.
Глава ДНР Денис Пушилин и секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в пятницу приняли участие в торжественной церемонии замены таблички с названием улицы, которая ранее именовалась в честь одной из бригад Вооруженных сил Украины.
Пушилин напомнил, что Жога героически погиб, освобождая Волноваху и прикрывая эвакуирующихся мирных жителей.
Двадцативосьмилетний полковник Жога 5 марта получил смертельное ранение, спасая мирных жителей Волновахи. Глава ДНР присвоил командиру «Спарты» звание героя ДНР посмертно. Позже президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении военному звания героя РФ (посмертно), напоминает Ura.ru.
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