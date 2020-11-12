Лавров: ракеты «Посейдон» и «Буревестник» не подпадают под договор СНВ-3

Ранее спецпредставитель президента Соединённых Штатов Америки по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли подверг резкой критике российские разработки ракет с ядерными энергетическими установками. Он утверждает, что они достаточно опасны, а также слишком затратны. Он назвал их «летающими Чернобылями».

Российско-американский договор СНВ-III вступил в силу 5 февраля 2011 года. По условиям соглашения, стороны сокращают ядерные арсеналы так, чтобы спустя 7 лет и в дальнейшем количество вооружения не превышало 700 баллистических межконтинентальных ракет и ракет на подводных лодках, тяжёлых бомбардировщиков, 1550 ядерных боеголовок, 800 пусковых установок.

В октябре президент России Владимир Путин предложил продлить действующий договор СНВ-3 без дополнительных условий ещё на один год. США отказались, потребовав заморозки имеющихся ядерных боезарядов. Позже в МИД РФ заявили о готовности заморозить ядерные запасы, после чего США выразили готовность провести встречу для финализации соглашения по продлению.

Ранее Ura.ru сообщило, что Путин назвал условие, при котором Россия применит ядерное оружие.

