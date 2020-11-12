Лавров: ракеты «Посейдон» и «Буревестник» не подпадают под договор СНВ-3
Российские разработки ракет с ядерными энергетическими установками «Посейдон» и «Буревестник» не подпадают под договор СНВ-3, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Москва в диалоге по ДСНВ-3 с США готова обсуждать новые виды вооружений, но «Посейдон» и «Буревестник» под этот документ не подпадают», передает РИА Новости слова Лаврова.
Лавров отметил, что системы «Сармат» и «Авангард» под этот договор подпадают.
Ранее спецпредставитель президента Соединённых Штатов Америки по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли подверг резкой критике российские разработки ракет с ядерными энергетическими установками. Он утверждает, что они достаточно опасны, а также слишком затратны. Он назвал их «летающими Чернобылями».
Российско-американский договор СНВ-III вступил в силу 5 февраля 2011 года. По условиям соглашения, стороны сокращают ядерные арсеналы так, чтобы спустя 7 лет и в дальнейшем количество вооружения не превышало 700 баллистических межконтинентальных ракет и ракет на подводных лодках, тяжёлых бомбардировщиков, 1550 ядерных боеголовок, 800 пусковых установок.
В октябре президент России Владимир Путин предложил продлить действующий договор СНВ-3 без дополнительных условий ещё на один год. США отказались, потребовав заморозки имеющихся ядерных боезарядов. Позже в МИД РФ заявили о готовности заморозить ядерные запасы, после чего США выразили готовность провести встречу для финализации соглашения по продлению.
Ранее Ura.ru сообщило, что Путин назвал условие, при котором Россия применит ядерное оружие.
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