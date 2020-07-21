В США призвали РФ отказаться от «летающих Чернобылей»

Спецпредставитель президента Соединённых Штатов Америки по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли поверг резкой критике российские разработки ракет с ядерными энергетическими установками. Он утверждает, что они достаточно опасны, а также слишком затратны.

Об этом Биллингсли заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам верхней палаты Конгресса. Cенат обсуждает его кандидатуру на должность заместителя государственного секретаря по контролю над вооружениями, передает ТАСС.

«Ради бога, зачем вам ядерная крылатая ракета с ядерной энергетической установкой? Это не что иное, как «летающий Чернобыль», - заявил кандидат. Он призвал поразмыслить над тем, какой радиоактивный след будет оставлять за собой такая ракета. По его словам, он уже призвал при контактах с представителями российской стороны отказаться от программы систем «Судного дня».

В России назвали недостатки “супер-пупер ракеты” Трампа

До этого Биллингсли он уже заявлял, что Москве надо завязать с проектами «Буревестник» и «Посейдон», назвав их «ужасными». Он также отметил, что договор СНВ-3, из которого США вышли, не включало эти вооружения. Следующее соглашение, которые предполагается разработать, должно упоминать их.

Таким образом спецпредставитель главы Белого дома прокомментировал статью в журнале Forbes, согласно которой причиной повышения радиационного фона, который обнаружили в Швеции, могли стать испытания одной из этих ракет.

В августе прошлого года президент США Дональд Трамп заявил, что взрыв, который произошел на полигоне под Архангельском, имеет отношение к программе Skyfall («Буревестник»). Власти РФ не подтвердили тогда, что ЧП случилось именно с этой ракетой.

Как отмечает «Газета.ру», на слушаниях в сенате Биллингсли также обрисовал три сценария, при которых США возобновят ядерные испытания со взрывами боеприпасов.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: НСН/Скриншот видео Defense express
ТЕГИ:СШАЧернобыльРакета
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры