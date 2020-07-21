В США призвали РФ отказаться от «летающих Чернобылей»

Спецпредставитель президента Соединённых Штатов Америки по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли поверг резкой критике российские разработки ракет с ядерными энергетическими установками. Он утверждает, что они достаточно опасны, а также слишком затратны.

Об этом Биллингсли заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам верхней палаты Конгресса. Cенат обсуждает его кандидатуру на должность заместителя государственного секретаря по контролю над вооружениями, передает ТАСС.

«Ради бога, зачем вам ядерная крылатая ракета с ядерной энергетической установкой? Это не что иное, как «летающий Чернобыль», - заявил кандидат. Он призвал поразмыслить над тем, какой радиоактивный след будет оставлять за собой такая ракета. По его словам, он уже призвал при контактах с представителями российской стороны отказаться от программы систем «Судного дня».