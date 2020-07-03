В США ракеты «Посейдон» и «Буревестник» назвали «ужасными»
Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что то российские проекты ракет «Посейдон» и «Буревестник» являются «ужасными». По его словам, их следует отправить «на полку», так как они не учитывались в соглашении СНВ-3.
«Большая трата денег впустую. Не покрыто СНВ-3. Надо покрыть следующим соглашением», - говорится в сообщении Биллингсли в Twitter.
Так спецпредставитель президента Дональда Трампа отреагировал на статью в журнале Forbes, в которой говорится, что обнаруженное шведами повышение радиационного фона якобы могло случиться из-за испытаний ракет «Посейдон» или «Буревестник», сообщает NEWS.ru.
Ранее военные эксперты в эфире НСН рассказали, почему американцы почти любую российскую новинку называют «оружием Судного дня». Не так давно такое название дали и торпедам «Посейдон». В эфире НСН член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский напомнил, что торпеды «Посейдон» могут быть применены лишь в случае ядерного удара против России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru