Латвия передаст Украине все свои ПЗРК Stinger

Латвия передаст Украине все оставшиеся переносные зенитные ракетные комплексы Stinger. Об этом заявила министр обороны республики Инара Мурниеце.

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«Сегодня на встрече в Рамштайне я заявила, что Латвия приняла решение передать последнюю партию ПЗРК Stinger Украине», — написала глава латвийского минобороны в Twitter.

Мурниеце также отметила, что в республике продолжается «амбициозная программа» обучения украинских солдат.

Ранее стало известно, что Канада направит Киеву военную помощь в размере $28,9 млн, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ОружиеУкраинаЛатвия

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