Латвия передаст Украине все свои ПЗРК Stinger
22 апреля 202302:50
Латвия передаст Украине все оставшиеся переносные зенитные ракетные комплексы Stinger. Об этом заявила министр обороны республики Инара Мурниеце.
«Сегодня на встрече в Рамштайне я заявила, что Латвия приняла решение передать последнюю партию ПЗРК Stinger Украине», — написала глава латвийского минобороны в Twitter.
Мурниеце также отметила, что в республике продолжается «амбициозная программа» обучения украинских солдат.
Ранее стало известно, что Канада направит Киеву военную помощь в размере $28,9 млн, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru