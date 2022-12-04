Курское село Гуево обстеляли ВСУ

«Зафиксировано не менее 15 прилётов. К счастью, пострадавших и разрушений нет», - рассказал глава региона.

Он также отметил, что в приграничных районах слышны выстрелы и объяснил их работой российских военных.

«На приграничных территориях района по-прежнему слышны звуки выстрелов. Просим сохранять спокойствие: это наши военные ведут огонь по выявленным на сопредельной территории целям», - отметил Старовойт.

Ранее власти Курской области продлили действие «желтого» уровня террористической опасности на 15 суток – с 21 ноября по 6 декабря. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.