Курское село Гуево обстеляли ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Гуево Суджанского района, пострадавших нет, написал губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале в воскресенье, 4 декабря.

Глава Курской области заявил, что ВСУ сбросили взрывное устройство на жилой дом

«Зафиксировано не менее 15 прилётов. К счастью, пострадавших и разрушений нет», - рассказал глава региона.

Он также отметил, что в приграничных районах слышны выстрелы и объяснил их работой российских военных.

«На приграничных территориях района по-прежнему слышны звуки выстрелов. Просим сохранять спокойствие: это наши военные ведут огонь по выявленным на сопредельной территории целям», - отметил Старовойт.

Ранее власти Курской области продлили действие «желтого» уровня террористической опасности на 15 суток – с 21 ноября по 6 декабря. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

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ФОТО: kursk.ru
ТЕГИ:ВоенныеОбстрелКурская Область
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