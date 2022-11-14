Глава Курской области заявил, что ВСУ сбросили взрывное устройство на жилой дом

По его словам, инцидент произошёл в селе Замостье, где на многоквартирный дом с дрона сбросили взрывное устройство.

«Новая атака ВСУ в Суджанском районе: взрывное устройство было сброшено с дрона на жилой многоквартирный дом в селе Замостье. К счастью, пострадавших нет, но взрыв повредил крышу, окна и легковой автомобиль поблизости», - написал он.

Старовойт добавил, что восстановительные работы начнутся после оценки ущерба.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что под миномётный огонь попали сразу несколько сёл под городом Шебекино, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

