В Курской области продлили «желтый» уровень опасности
Власти Курской области продлили действие «желтого» уровня террористической опасности. Режим введут еще на 15 суток – с 21 ноября по 6 декабря. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112», - обратился глава региона к курянам.
Ранее в воскресенье Старовойт встретился с заместителем министра обороны Российской Федерации Юнус-Беком Евкуровым, чтобы обсудить текущие вопросы и договориться о дальнейшем взаимодействии. Курский губернатор проинформировал замминистра, что рабочие контакты со всеми командирами воинских частей на территории региона налажены, проблемных вопросов нет.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 217 / сут.
Умерли
391 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+4 443 / сут.
- Эрдоган предупредил о цене, которую заплатит Запад за «изоляцию» России
- В Курской области продлили «желтый» уровень опасности
- Трамп решил не возвращаться в Twitter
- Площадь обрушения в масштабном пожаре в центре Москвы выросла
- Американский политолог Миршаймер опроверг тезис Запада об имперских амбициях Путина из-за СВО
- Пограничники Белоруссии заявили о провокации Украины на границе
- Обрушение в горящем складе в центре Москвы произошло на площади 500 кв. м
- Воровство против переговоров. В России раскрыли последствия принятой резолюции Генассамблеи ООН о репарациях Украине
- Силуанов назвал политическим заявлением резолюцию Генассамблеи ООН о репарациях Украине
- ВС РФ поразили обстреливающий Белгородскую область дивизион ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru