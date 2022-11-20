В Курской области продлили «желтый» уровень опасности

Власти Курской области продлили действие «желтого» уровня террористической опасности. Режим введут еще на 15 суток – с 21 ноября по 6 декабря. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

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«Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112», - обратился глава региона к курянам.

Ранее в воскресенье Старовойт встретился с заместителем министра обороны Российской Федерации Юнус-Беком Евкуровым, чтобы обсудить текущие вопросы и договориться о дальнейшем взаимодействии. Курский губернатор проинформировал замминистра, что рабочие контакты со всеми командирами воинских частей на территории региона налажены, проблемных вопросов нет.

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ФОТО: kursk.ru
ТЕГИ:Борьба С ТерроризмомТерроризмКурская Область
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