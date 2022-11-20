В Курской области продлили «желтый» уровень опасности

«Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112», - обратился глава региона к курянам.

Ранее в воскресенье Старовойт встретился с заместителем министра обороны Российской Федерации Юнус-Беком Евкуровым, чтобы обсудить текущие вопросы и договориться о дальнейшем взаимодействии. Курский губернатор проинформировал замминистра, что рабочие контакты со всеми командирами воинских частей на территории региона налажены, проблемных вопросов нет.

