Кожемяко: Бойцы ударили по ВСУ за погибшего Ефремова
12 февраля 202502:02
Бойцы российского отряда «Тигр» нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины в ответ на гибель командира, вице-губернатора Приморского края Сергея Ефремова, сообщил в Telegram губернатор региона Олег Кожемяко.
По его словам, «Тигры» действуют в память о своем командире и погибших товарищах.
Ранее стало известно о гибели вице-губернатора, который возглавлял добровольческий отряд «Тигр», в зоне специальной военной операции. Автомобиль Ефремова подорвался на мине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru