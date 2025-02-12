Кожемяко: Бойцы ударили по ВСУ за погибшего Ефремова

Бойцы российского отряда «Тигр» нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины в ответ на гибель командира, вице-губернатора Приморского края Сергея Ефремова, сообщил в Telegram губернатор региона Олег Кожемяко.

Погибшему вице-губернатору Приморья присвоили звание Героя России

По его словам, «Тигры» действуют в память о своем командире и погибших товарищах.

Ранее стало известно о гибели вице-губернатора, который возглавлял добровольческий отряд «Тигр», в зоне специальной военной операции. Автомобиль Ефремова подорвался на мине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияВСУ

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