Погибшему вице-губернатору Приморья присвоили звание Героя России
Вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов, погибший во время выполнения боевых задач в Курской области, получил звание Героя России посмертно. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
«Присвоить звание Героя Российской Федерации Ефремову Сергею Викторовичу - вице-губернатору Приморского края - заместителю председателя правительства... края (посмертно)», — указано в документе.
Отмечается, что Ефремов получил звание за мужество и героизм при исполнении гражданского долга.
Ранее стало известно о гибели вице-губернатора, который возглавлял добровольческий отряд «Тигр», в зоне специальной военной операции. По данным СМИ, автомобиль Ефремова подорвался на мине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru