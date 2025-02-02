Вице-губернатор Приморского края Ефремов погиб в зоне СВО
Вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов погиб в зоне СВО на Украине. Об этом заявил Telegram-канал Baza.
По информации Telegram-канала Mash, автомобиль, в котором находился Ефремов, подорвался на мине. В результате погибли он и еще один офицер.
В ходе СВО Ефремов возглавлял добровольческий отряд «Тигр», созданный в 2022 году на базе 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.
Ефремов был избран вице-губернатором Приморья в феврале 2024 года. Ранее он занимал пост вице-мэра Уссурийска.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным Министерства обороны России за минувшие сутки потери ВСУ составили 1230 человек.
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