Вице-губернатор Приморского края Ефремов погиб в зоне СВО

Вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов погиб в зоне СВО на Украине. Об этом заявил Telegram-канал Baza.

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По информации Telegram-канала Mash, автомобиль, в котором находился Ефремов, подорвался на мине. В результате погибли он и еще один офицер.

В ходе СВО Ефремов возглавлял добровольческий отряд «Тигр», созданный в 2022 году на базе 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

Ефремов был избран вице-губернатором Приморья в феврале 2024 года. Ранее он занимал пост вице-мэра Уссурийска.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным Министерства обороны России за минувшие сутки потери ВСУ составили 1230 человек.

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ФОТО: РИА Новости
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