Корреспондент Первого канала заявила о сдаче в плен командира бригады ВСУ Волыны

По её словам, он вышел с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе без заместителя командира полка «Азов» (признан экстремистским и запрещён в России) Святослава Паламара по прозвищу Калина.

«Выглядел почти свеженьким, оружие сдал, вещи досмотрели — в общем, прошёл стандартную процедуру перед погрузкой в автобус», — написала журналистка.

Ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что боевики националистического батальона «Азов», против членов которого в России заведено уголовное дело, сдались безоговорочно.

