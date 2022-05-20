Корреспондент Первого канала заявила о сдаче в плен командира бригады ВСУ Волыны

Корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова в своём Telegram-канале заявила, что командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский по прозвищу Волына сдался в плен.

Репортер «Первого канала» ранена в Мариуполе

По её словам, он вышел с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе без заместителя командира полка «Азов» (признан экстремистским и запрещён в России) Святослава Паламара по прозвищу Калина.

«Выглядел почти свеженьким, оружие сдал, вещи досмотрели — в общем, прошёл стандартную процедуру перед погрузкой в автобус», — написала журналистка.

Ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что боевики националистического батальона «Азов», против членов которого в России заведено уголовное дело, сдались безоговорочно.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУПервый КаналПленныеМариуполь
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры