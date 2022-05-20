Корреспондент Первого канала заявила о сдаче в плен командира бригады ВСУ Волыны
Корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова в своём Telegram-канале заявила, что командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский по прозвищу Волына сдался в плен.
По её словам, он вышел с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе без заместителя командира полка «Азов» (признан экстремистским и запрещён в России) Святослава Паламара по прозвищу Калина.
«Выглядел почти свеженьким, оружие сдал, вещи досмотрели — в общем, прошёл стандартную процедуру перед погрузкой в автобус», — написала журналистка.
Ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что боевики националистического батальона «Азов», против членов которого в России заведено уголовное дело, сдались безоговорочно.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+5 089 / сут.
Умерли
378 тыс.+96 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 173 / сут.
- Корреспондент Первого канала заявила о сдаче в плен командира бригады ВСУ Волыны
- Премьер Белоруссии заявил, что Минск не планирует вводить войска на Украину
- Суд в Татарстане оштрафовал Моргенштерна за пропаганду наркотиков
- Иосиф Пригожин заступился за Юрия Шевчука
- Канада объявила о новых санкциях против России
- Россиянам предложили придумать новое название для бывшего McDonald's
- Путин потребовал укреплять оборону цифрового пространства России
- Законопроект об объединении Пенсионного фонда и ФСС внесли в Госдуму
- Игорь Акинфеев подписал новый контракт с ЦСКА
- Голикова заявила о сокращении числа зарегистрированных безработных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru