Полянский: Боевики «Азова»* сдались безоговорочно
Боевики националистического батальона «Азов»* (признан экстремистским и запрещён в России), против членов которого в России заведено уголовное дело, сдались безоговорочно, сообщил в своем аккаунте в Twitter первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Так он прокомментировал статью в Twitter New York Times, в которой говорилось, что «Украина завершила свою "боевую миссию" в Мариуполе», а бойцов эвакуируют.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что в плен сдались 265 боевиков нацподразделения «Азов» и украинских военных, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, в том числе 51 тяжелораненый.
Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в эфире НСН заявил, что ждет затяжных боев в Мариуполе.
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