Полянский: Боевики «Азова»* сдались безоговорочно

Так он прокомментировал статью в Twitter New York Times, в которой говорилось, что «Украина завершила свою "боевую миссию" в Мариуполе», а бойцов эвакуируют.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в плен сдались 265 боевиков нацподразделения «Азов» и украинских военных, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, в том числе 51 тяжелораненый.

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в эфире НСН заявил, что ждет затяжных боев в Мариуполе.

