Корабли Балтийского флота на учениях успешно поразили цели «Калибрами»

«В морских полигонах Балтийского флота корабельные ударные группы в составе малых ракетных кораблей "Мытищи", "Советск", "Одинцово", "Зеленый Дол" выполнили электронные ракетные пуски ракетными комплексами "Калибр" по мишеням, имитирующим отряды боевых кораблей условного противника, а также по береговым объектам условного противника, расположенным на значительном удалении от кораблей», - приводит сообщение РИА Новости.

Ранее в рамках выполнения военных задач фрегат Черноморского флота запустил ракеты «Калибр» по объектам Вооруженных сил Украины. Всего было произведено четыре выстрела, сообщает Минобороны.

