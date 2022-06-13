Корабли Балтийского флота на учениях успешно поразили цели «Калибрами»

Группировка ракетных кораблей Балтийского флота в ходе учений поразила корабли условного противника и береговые цели крылатыми ракетами «Калибр». Об этом информирует пресс-службе Балтфлота.

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«В морских полигонах Балтийского флота корабельные ударные группы в составе малых ракетных кораблей "Мытищи", "Советск", "Одинцово", "Зеленый Дол" выполнили электронные ракетные пуски ракетными комплексами "Калибр" по мишеням, имитирующим отряды боевых кораблей условного противника, а также по береговым объектам условного противника, расположенным на значительном удалении от кораблей», - приводит сообщение РИА Новости.

Ранее в рамках выполнения военных задач фрегат Черноморского флота запустил ракеты «Калибр» по объектам Вооруженных сил Украины. Всего было произведено четыре выстрела, сообщает Минобороны.

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ФОТО: Пресс-служба Минобороны РФ
ТЕГИ:Военные УченияРакеты КалибрРакетаБалтийский Флот
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