ВС РФ уничтожили «Калибрами» партию вооружений из США и Европы под Житомиром

Также он заявил, что на «Одесском припортовом заводе» уничтожены хранилища с топливом, которым должны были заправлять бронетехнику ВСУ.

«Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования поражены три пункта управления... Всего в результате ударов авиации уничтожено более 270 националистов, выведены из строя 52 единицы военной техники», — рассказал Конашенков.

По его словам, российские истребители уничтожили два украинских самолета Су-25, также сбиты 14 беспилотников, восемь украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».

По данным Минобороны РФ, с начала военной спецоперации на Украине российские войска ликвидировали 174 самолета, 125 вертолетов, 966 беспилотных летательных аппарата, 315 зенитных ракетных комплексов, 3182 танка и других боевых бронированных машин, 402 установки реактивных систем залпового огня, 1614 орудия полевой артиллерии и миномета, 3054 единицы специальной военной автомобильной техники.

