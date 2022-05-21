ВС РФ уничтожили «Калибрами» партию вооружений из США и Европы под Житомиром
В районе железнодорожной станции Малин Житомирской области Украины российские военными высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» уничтожили крупную партию вооружения и военной техники из США и стран Европы, которая предназначалась для украинских войск в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в субботу, 21 мая.
Также он заявил, что на «Одесском припортовом заводе» уничтожены хранилища с топливом, которым должны были заправлять бронетехнику ВСУ.
«Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования поражены три пункта управления... Всего в результате ударов авиации уничтожено более 270 националистов, выведены из строя 52 единицы военной техники», — рассказал Конашенков.
По его словам, российские истребители уничтожили два украинских самолета Су-25, также сбиты 14 беспилотников, восемь украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».
По данным Минобороны РФ, с начала военной спецоперации на Украине российские войска ликвидировали 174 самолета, 125 вертолетов, 966 беспилотных летательных аппарата, 315 зенитных ракетных комплексов, 3182 танка и других боевых бронированных машин, 402 установки реактивных систем залпового огня, 1614 орудия полевой артиллерии и миномета, 3054 единицы специальной военной автомобильной техники.
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