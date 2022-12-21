«Континентальная война»: США могут атаковать Россию через Польшу
Пока в Вашингтоне рассуждают о военном потенциале Польши в качестве «плацдарма против России», Варшава сама не против нанести удар по России.
Полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что президент США Джо Байден может принять решение о начале прямой конфронтации с Россией, сопровождая это заявлениями о «мире». По его словам, помочь США в этом вопросе может Польша.
«Боюсь, что мы внезапно услышим от Джо Байдена по телевидению: «Этим вечером, уважаемые соотечественники, я отправил наших военных для обеспечения на Западной Украине зоны безопасности», — сказал он.
По его мнению, в Вашингтоне часто рассуждают о стратегическом и военном потенциале Польши в качестве «плацдарма против России» для американских военных.
При этом в России верят, что и сама Польша не против преподнести России какой-нибудь неприятный сюрприз. Так, старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов сообщил о планах Варшавы нанести удар России с территории Украины.
«Поляки от мала до велика спят и видят, как отомстить России за годы угнетения, когда они были колонией. Ждите поляков. Тот, кто предупрежден, тот вооружен. Нельзя недооценивать предстоящей угрозы», - предупредил он.
По словам аналитика, из Польши готовят военную супердержаву Европы, вскоре там появится очень хорошая система ПВО, танки K2 «Черная пантера» и самоходные артиллерийские установки.
О возможном военном противостоянии России и Польши заявил также и член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин. В интервью изданию «Украина.ру» он отметил, что России уже сейчас необходимо прервать поставки вооружений ВСУ, которые в том числе идут и через Польшу.
«Да, мы, конечно же, разобьём Украину. Но потом нам придётся воевать с Польшей по новой. А, в отличие от Украины, это страна НАТО, которая реально готовится к войне. И она заменит Украину на этом театре военных действий», — объяснил он.
В Польше же любые свои действия объясняют защитой. Так, 12 декабря президент Польши Анджей Дуда сообщил, что у границы с Украиной будут развернуты немецкие зенитно-ракетные комплексы ПВО Patriot. Дуда пояснил после встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, что это нужно для «физической защиты» его страны.
Также в декабре появилась информация о том, что жители Польши считают Россию угрозой, и многие начали военную подготовку на случай вооруженного конфликта. Об этом тогда сообщило издание министерства обороны США Stars and Stripes.
По данным газеты, в октябре в Польше стартовали курсы для гражданского населения «Обучение с армией», которые проводит польское министерство национальной обороны. Введение занятий напрямую связали с проведением Россией специальной военной операции на Украине.
По данным военного ведомства Польши, в курсах, организованных 17 воинскими частями по всей стране в октябре и ноябре, приняли участие более 3500 граждан в возрасте 18-65 лет. А по данным аналитического центра Pew Research Center, в июне около 94% жителей Польши назвали РФ «серьезной угрозой».
При этом эксперты не раз отмечали, что в конфликте на Украине у Польши есть свои интересы. Например, политолог Дмитрий Журавлев считает, что у Польши могут быть исторические основания претендовать на территории Украины.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что националистические группировки в Польше «спят и видят, чтобы забрать западные территории Украины».
«Это те территории, которые Украина получила, по решению Иосифа Виссарионовича Сталина, после Второй мировой войны. Их забрали у Польши и отдали советской Украине. Националистические элементы в Польше будут стремиться вернуть их себе, кто бы что не говорил. Мы видим это из литературы, рассуждений, выступлений. К этому будут вести дело, в этом я нисколько не сомневаюсь», - сказал Путин.
Польша неоднократно заявляла о своей жесткой позиции по отношению к России и спецоперации. Одним из самых напряженных моментов с участием Польши в этом конфликте стал инцидент с падением якобы российских ракет на территории Польши в 8 километрах от границы с Украиной.
Минобороны России сразу же назвало провокацией сообщения о падении на территории Польши российских ракет и заявило, что это сделано «в целях эскалации обстановки». Позже информацию о российских ракетах не подтвердили и в Варшаве.
Польский политолог Якуб Корейба в беседе с НСН сказал тогда, что эта ситуация могла закончиться континентальной войной и стала неким тестом для НАТО.
«Проблема заключается в политической составляющей. Даже если это было случайно, даже если это украинская ракета, Россия воспринимает случившееся, как некий тест НАТО на готовность, реакцию», - объяснил Корейба.
Ранее Европейский союз откладывал принятие девятого пакета санкций в отношении Москвы из-за несогласия Польши и Прибалтики с исключениями на экспорт некоторых российских товаров.
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