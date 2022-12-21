«Континентальная война»: США могут атаковать Россию через Польшу

При этом в России верят, что и сама Польша не против преподнести России какой-нибудь неприятный сюрприз. Так, старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов сообщил о планах Варшавы нанести удар России с территории Украины.

«Поляки от мала до велика спят и видят, как отомстить России за годы угнетения, когда они были колонией. Ждите поляков. Тот, кто предупрежден, тот вооружен. Нельзя недооценивать предстоящей угрозы», - предупредил он.

По словам аналитика, из Польши готовят военную супердержаву Европы, вскоре там появится очень хорошая система ПВО, танки K2 «Черная пантера» и самоходные артиллерийские установки.

О возможном военном противостоянии России и Польши заявил также и член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин. В интервью изданию «Украина.ру» он отметил, что России уже сейчас необходимо прервать поставки вооружений ВСУ, которые в том числе идут и через Польшу.

«Да, мы, конечно же, разобьём Украину. Но потом нам придётся воевать с Польшей по новой. А, в отличие от Украины, это страна НАТО, которая реально готовится к войне. И она заменит Украину на этом театре военных действий», — объяснил он.