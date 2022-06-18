Комендант Северодонецка заявил о переговорах с ВСУ о сдаче в плен боевиков с «Азота»

Переговоры о возможной сдаче в плен боевиков на комбинате «Азот» продолжают с Вооруженными силами Украины (ВСУ) представители Луганской Народной Республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на коменданта Северодонецка Виктора Дубину.

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«Переговоры о возможной сдаче продолжаются, хотя пока и безрезультатно», — цитирует его RT.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что отдельные военнослужащие ВСУ уже выходят с территории «Азота» и сдаются в плен.

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Фото: uralchem.ru
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