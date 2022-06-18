Комендант Северодонецка заявил о переговорах с ВСУ о сдаче в плен боевиков с «Азота»
18 июня 202210:17
Переговоры о возможной сдаче в плен боевиков на комбинате «Азот» продолжают с Вооруженными силами Украины (ВСУ) представители Луганской Народной Республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на коменданта Северодонецка Виктора Дубину.
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18 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru