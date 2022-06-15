МВД ЛНР: На заводе «Азот» могут удерживать до 1,2 тысячи гражданских

«Сейчас в Северодонецке где-то 1-1,2 тыс. гражданских лиц взяты в заложники и находятся на территории "Азота". Их там удерживают насильственно и уже долгое время. С учетом того, что воды нет, продуктов питания нет, лекарств нет, среди них порядка 127 детей», — рассказал чиновник.

Киселев отметил, что людей могут удерживать в подземных бункерах предприятия, пишет Ura.ru.

Кроме того, помощник главы МВД отреагировал на обращение попросивших открыть гуманитарный коридор в Лисичанск украинских силовиков. Киселев отметил, что в промзоне в Северодонецке может находиться около 2,5 тысячи военных, пишет RT. По мнению чиновника, силовики могут попытаться выйти с завода под видом мирных жителей.

