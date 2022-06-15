МВД ЛНР: На заводе «Азот» могут удерживать до 1,2 тысячи гражданских
Более тысячи мирных жителей удерживают на химическом заводе «Азот» в Северодонецке. Об этом заявил помощник министра внутренних дел Луганской народной республики Виталий Киселев в интервью ТАСС.
«Сейчас в Северодонецке где-то 1-1,2 тыс. гражданских лиц взяты в заложники и находятся на территории "Азота". Их там удерживают насильственно и уже долгое время. С учетом того, что воды нет, продуктов питания нет, лекарств нет, среди них порядка 127 детей», — рассказал чиновник.
Киселев отметил, что людей могут удерживать в подземных бункерах предприятия, пишет Ura.ru.
Кроме того, помощник главы МВД отреагировал на обращение попросивших открыть гуманитарный коридор в Лисичанск украинских силовиков. Киселев отметил, что в промзоне в Северодонецке может находиться около 2,5 тысячи военных, пишет RT. По мнению чиновника, силовики могут попытаться выйти с завода под видом мирных жителей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 797 / сут.
Умерли
380 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 324 / сут.
- Швейцария временно закрыла воздушное пространство
- МВД ЛНР: На заводе «Азот» могут удерживать до 1,2 тысячи гражданских
- Власти Херсонской области заявили об ажиотажном спросе на российские паспорта
- Володин призвал сохранить смертную казнь в ДНР
- Британские СМИ сообщили о задержании россиянина по обвинению в шпионаже
- СМИ: VK и Потанин интересуются покупкой «Авито»
- СМИ сообщили о банкротстве бизнеса «Спортмастера» в Польше
- Байден перешел на крик после слов о «бездумных расходах» Белого дома
- В Запорожье восстановили пассажирское сообщение между основными городами
- Власти Херсонской области прокомментировали обещание Зеленского вернуть регион
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru