В ЛНР заявили, что часть засевших на «Азоте» военнослужащих ВСУ начала сдаваться в плен

Офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что некоторые из находившихся на территории комбината «Азот» в Северодонецке военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали сдаваться в плен, сообщает Луганский информационный центр (ЛИЦ).

Глава ЛНР заявил, что силы республики зашли на территорию завода «Азот»

По его словам, число сдавшихся в плен, а также подразделения, в которых они служили, пока не разглашаются в целях их же безопасности.

«Сейчас очень активно работают украинские заградотряды на территории предприятия. Также родственники тех, кто сдался в плен, могут подвергнуться гонениям на территории Украине», - рассказал он.

Ранее Марочко заявил, что украинские военные на заводе «Азот» в Северодонецке прикрываются цистернами с ядохимикатами и взрывчатыми веществами, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: sd.ua
ТЕГИ:ПленныеЛНРДонбассСпецоперация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры