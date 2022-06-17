В ЛНР заявили, что часть засевших на «Азоте» военнослужащих ВСУ начала сдаваться в плен
Офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что некоторые из находившихся на территории комбината «Азот» в Северодонецке военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали сдаваться в плен, сообщает Луганский информационный центр (ЛИЦ).
По его словам, число сдавшихся в плен, а также подразделения, в которых они служили, пока не разглашаются в целях их же безопасности.
«Сейчас очень активно работают украинские заградотряды на территории предприятия. Также родственники тех, кто сдался в плен, могут подвергнуться гонениям на территории Украине», - рассказал он.
Ранее Марочко заявил, что украинские военные на заводе «Азот» в Северодонецке прикрываются цистернами с ядохимикатами и взрывчатыми веществами, сообщает RT.
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