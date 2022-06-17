В ЛНР заявили, что часть засевших на «Азоте» военнослужащих ВСУ начала сдаваться в плен

По его словам, число сдавшихся в плен, а также подразделения, в которых они служили, пока не разглашаются в целях их же безопасности.

«Сейчас очень активно работают украинские заградотряды на территории предприятия. Также родственники тех, кто сдался в плен, могут подвергнуться гонениям на территории Украине», - рассказал он.

Ранее Марочко заявил, что украинские военные на заводе «Азот» в Северодонецке прикрываются цистернами с ядохимикатами и взрывчатыми веществами, сообщает RT.

