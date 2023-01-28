Командир спецназа «Ахмат» допустил, что ДНР полностью освободят в ближайшие полтора месяца

«Я думаю, что в ближайшие максимум месяц-полтора мы увидим Донецкую народную республику освобожденной», — отметил военный в эфире телеканала «Россия 1».

Алаудинов подчеркнул, что российская армия сейчас наступает по всем направлениям. При этом ВСУ несут серьезные потери.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что взятие города Угледара может кардинально поменять расклад сил на фронте и обеспечить выход российских военных на красноармейское и кураховское направления, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

