Набиуллина: Торговые войны стали новым риском для экономики РФ

По ее словам, «тектонические изменения мировой торговли» разворачиваются у нас на глазах, но пока сложно судить об их последствиях, к которым они приведут мировую экономику и как отразятся на России.

Торговые войны - это еще один фактор, на который ЦБ РФ будет обращать внимание и учитывать в своих прогнозах, добавила Набиуллина.

Ранее постпред РФ при Всемирной торговой организации (ВТО) Николай Платонов сообщил, что Россия примет участие в консультациях ВТО, которые состоятся на следующей неделе. Консультации будут посвящены анализу влияния пошлин на многостороннюю торговую систему.



