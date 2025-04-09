Набиуллина: Торговые войны стали новым риском для экономики РФ
Мировые торговые войны стали новым риском для российской экономики. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.
По ее словам, «тектонические изменения мировой торговли» разворачиваются у нас на глазах, но пока сложно судить об их последствиях, к которым они приведут мировую экономику и как отразятся на России.
Торговые войны - это еще один фактор, на который ЦБ РФ будет обращать внимание и учитывать в своих прогнозах, добавила Набиуллина.
Ранее постпред РФ при Всемирной торговой организации (ВТО) Николай Платонов сообщил, что Россия примет участие в консультациях ВТО, которые состоятся на следующей неделе. Консультации будут посвящены анализу влияния пошлин на многостороннюю торговую систему.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru