Главком ВСУ заявил о сокращении военной помощи от США

По его словам, особенно это ощущалось, когда Киеву помогал Вашингтон, однако в настоящее время США сократили военную помощь.

«Основная помощь идёт от наших партнёров в Европе», - заключил он.

Ранее Сырский назвал отступление ВСУ в Курской области «совершением маневра на более выгодные рубежи», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».