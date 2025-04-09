Главком ВСУ заявил о сокращении военной помощи от США
9 апреля 202513:14
Поддержка, которую партнёры оказывают Украине и её армии, играет решающую роль. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил главнокомандующий украинскими Вооружёнными силами (ВСУ) Александр Сырский.
По его словам, особенно это ощущалось, когда Киеву помогал Вашингтон, однако в настоящее время США сократили военную помощь.
«Основная помощь идёт от наших партнёров в Европе», - заключил он.
Ранее Сырский назвал отступление ВСУ в Курской области «совершением маневра на более выгодные рубежи», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru