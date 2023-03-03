Командир одного из украинских подразделений рассказал о приказе покинуть Артемовск
Командир украинских войск с позывным «Мадьяр» заявил, что его подразделение получило приказ об отходе из Артемовска (украинское название - Бахмут) в Донецкой народной республике. Военнослужащий опубликовал соответствующее видеообращение в своем Telegram-канале.
Как отметил военный, ночью 2 марта подразделению аэроразведки «Птицы Мадьяра» приказали «немедленно выбыть» на новое место, сообщает Ura.ru.
«110 суток ... в Бахмуте прошло, нам поручено новое задание. Приказы не обсуждаются», — написал командир.
«Мадьяр» подчеркнул, что останется «коммуникатором» и продолжит публиковать видео с фронта.
Ранее украинский командир заявил о сложной для ВСУ ситуации в районе Артемовска, напоминает РИА ФАН. По словам «Мадьяра», украинским войскам не хватает вооружений для наступления.
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