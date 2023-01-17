По словам военного, в мобилизационном резерве Киева осталось полмиллиона человек, пишет «Свободная пресса».

«Поэтому сейчас как на некий полигон приезжает бешеное количество иностранных "сотрудников", которые, в большинстве своем, здесь и остаются. Мы им помогаем усиленно. У них это официальная структура, с которой подписывается контракт, которая платит деньги, и ты едешь на работу», — отметил собеседник агентства.

Командир подчеркнул, что у российских военных есть мотивация сражаться за свою страну, «мы понимаем, что если мы не сделаем это сейчас, завтра эта беда придет в наши семьи».

«А там к каким им семьям что придет?» – задался вопросом военнослужащий.

Ранее стало известно, что посольства Украины занимаются вербовкой наемников в разных странах, желающих заработать бойцов отправляют в зону боевых действий, сообщает телеканал «360».

